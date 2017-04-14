Hip Hop Buluşması 13 Mayıs'ta

Dünyanın en iyi break dansçılarının seçildiği, dans, grafitti ve hip hop buluşması bu yıl, Hip Hop Jam Istanbul ile birlikte yapılacak.



Dans ve grafittiyi bir araya getiren Red Bull BC One Camp, 2015'te ilk kez düzenlenen Hip Hop Jam Istanbul ile güçlerini birleştirdi. 13-14 Mayıs 2017 tarihlerinde Volkswagen Arena'da gerçekleşecek 'Red Bull BC One Camp X Hip Hop Jam Istanbul'da yer alacağı kesinleşen ilk isimler arasında Mode XL, Ayben, Server Uraz, Kamufle, 90BPM, Anıl Piyancı, Gazapizm, Allame, Joker, Tankurt Manas, Alaturka Mavzer, Ados, 9Canlı & Plak-A, Toprak Kardeşler, Tahribad-ı İsyan, Fate Fat ve DJ Hırs yer alıyor. - İSTANBUL