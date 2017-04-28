Hintliler Sağlıklı Olduğuna İnandığı İçin Daha Çok Çikolata Yiyor

Hindistan'da yapılan bir araştırmaya göre, Hintlilerin giderek daha çok çikolata tüketmeye başladığı görüldü. Bunun en büyük sebeplerinden biri ise sağlıklı olduğuna inanmaları.



Pazar araştırma şirketi Mintel'in yaptığı bir araştırmaya göre, 2016 yılında Hindistan'da yaklaşık 228 bin ton çikolata tüketildiği ortaya çıktı. 2011 yılında bu rakam sadece 152 bin tondu. Bu rakamların sonucunda ise Hindistan'da en çok tercih edilen şekerli atıştırmalıkların başında çikolataların geldiği görüldü.



Mintel yemek ve içecek yöneticisi Marcia Mogelonsky yaptığı açıklamada, "Araştırmamızda ortaya çıkan sonuçlar Hindistan'daki tüketicilerin, çikolatayı yararlı ve pratik buldukları için daha çok satın aldıklarını ve böylece çikolata üreticilerinin pazardaki payının giderek arttığını gösteriyor" dedi.



Mintel'in tüketici araştırmalarına göre, Hindistan'da bulunan her beş kişiden ikisi tatlandırıcılı ya da şekerli atıştırmalıkların sağlıklı olduğunu düşünüyor. Aynı zamanda üçte birlik bir kesim ise bu gıda grubunu enerji kaynağı olarak görüyor. Ayrıca, yaklaşık yüzde 40'lık bir kesim, öğlen ve akşam yemekleri arasında çikolata, kek ya da farklı şekerli atıştırmalıklar tükettiğini belirtiyor.



Hindistan'da çikolatanın popüler olmasının bir başka sebebi ise fiyatının uygun olması. Çikolata pazarı büyük ölçüde küresel devlerden Mondelez ve Nestlé tarafından domine edilirken, bu devlerin ürettiği Cadbury Dairy Milk ve Munch gibi markalar, pazarda büyük satış rakamlarını yakalamış durumda.