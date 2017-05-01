Hint Bakan Toplu Düğünde 700'e Yakın Geline Sopa Dağıttı

Hindistan'ın orta kesimindeki Madhya Pradesh eyaletinde toplu düğüne katılan bir bakan yaklaşık 700 geline tahta sopalar dağıttı.



Bakan gelinlerden sopaları, "alkolik olmaları ve kendilerine şiddet uygulamaları halinde", eşlerine karşı kullanmalarını istedi.



Yaklaşık 40 santimetre uzunluğundaki sopaların üzerinde "Sarhoşları dövmek için kullanılır" ve "Polis müdahale etmeyecek" gibi mesajlar yer aldı.



Sopaları gelinlere dağıtan Madhya Pradesh Eyaleti Devlet Bakanı Gopal Bhargava, özellikle kırsal kesimde "aile içi şiddet" sorununa dikkat çekmek istediğini söyledi.



Gopal Bhargava'nın gelinlerden tek isteği ise sopaları kullanmadan önce "aile içi şiddete başvuran sarhoş eşlerini" son bir kez ikna etmeye çalışmaları oldu.



Hint bakan daha sonra gelinlerin sopalı görüntülerini Facebook sayfasında paylaştı.



Bakan Gopal Bhargava, eyalette düğünlerde gelinlere dağıtılmak üzere toplam 10 bin sopa siparişi verdiğini söyledi.