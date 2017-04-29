Hindistanlı Organizasyon Firmaları Antalya'da Buluşacak

Hindistan'ın 100 organizasyon firması, yıllık buluşmasını Antalya'da gerçekleştirecek.



Aralarında düğün, kongre turizmi düzenleyicilerinin de bulunduğu Hint organizatörler, 28 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde yıllık buluşmalarını Antalya'da yapma kararı aldı.



Antalya'nın sunduğu fırsatları, Hint turizm, düğün, kongre pazarını tanıtma açısından önemli olduğu ifade edilen buluşmaya, Hindistan'dan 100 organizasyon firması katılacak.



Programın Türkiye'de düzenlenmesi sürecini Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bizzat takip ettiği öğrenildi.