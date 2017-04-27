Hindistanlı Çiftçilerden Kafataslı Protesto

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hükümetten kuraklığa karşı destek paketi verilmesini talep eden çiftçiler, intihar ettiği iddia edilen çiftçilerin kafataslarıyla oturma eylemi gerçekleştirdi.



Hindistan'da çiftçilerin protestoları devam ediyor. Öncellikle başkent Yeni Delhi'nin kalbinde bulunan Jantar Mantar, her gün onlarca protesto gösterisine ev sahipliği yapıyor. Bazı protestoların yıllardır sürdüğü Hindistan'da son olarak ülkenin güneyinde bulunan Tamil Nadu eyaletinden gelen çiftçilerin eylemi dikkat çekti. Jantar Mantar'da toplanan yüzlerce çiftçi, oturma eylemi ile seslerini duyurma çalıştı. Çiftçiler, Tamil Nadu'da iki hafta süren şiddetli kuraklık sonrası hükümetten kuraklığa karşı destek paketi verilmesini ve tarım kredilerinden feragat edilmesini talep ediyor. Ürünlerinin yalnızca kuraklık nedeniyle değil aynı zamanda Vardah siklonu sebebiyle mahvolduğunu kaydeden çiftçiler, ulusal sermayeyi protesto ederek hükümetin kendi işleriyle ilgilenmelerini istediler. Protestoya katılan 72 yaşındaki Aiyappa, "Dilenciler bizden iyi. Çünkü, hiçbir şeye yatırım yapmıyorlar yine de para kazanıyorlar. Topraklarımıza yatırım yapıyoruz ama hiçbir şey kazanmıyoruz" dedi. Aynı zamanda avukat olan Aiyappa, bankalara borçlarının olduğunu kaydederek, "Bunu ödeyecek gücüm yok. Banka yetkilileri, çiftçilerin evlerine giderek 'banka borcunu ödeyemiyorsan bu gömleği nasıl giyiyorsun. Evini sat ve banka borcunu öde' dediler. Bizi böyle tehdit ediyorlar" ifadelerini kullandı.



İntihar ettiği iddia edilen çiftçilerin kafa taslarıyla oturma eylemi yapan çiftçiler, daha önce de canlı fare ve ölü yılan yiyerek, kafalarının yarısını tıraş ederek hükümetin dikkatini çekmeye çalışıyorlar. Eylewme katılan bir protesto ise, seslerini medyanın aracılığıyla duyuracaklarını ifade ederek, "Medya olmadan biz hiçiz. Bizi desteklemelerini istiyoruz" dedi.



Güney Hindistanlı Chaman isimli bir büfe sahibi, "Büyük protestolar yapılırken saygın bir iş yapıyoruz" dedi.



Tamil Nadu hükümeti, merkezi hükümetten 39 bin Hindistan Rupisine (2 bin 180 TL) kadar kredi silinmesini ve çeşitli yardım taleplerinde bulundu. Üst düzey komite iki hafta önce belli bir miktarda maddi yardımı onaylamış ancak bu durum çiftçileri mutlu etmemişti.



Çiftçiler, hükümetin rahatlama sözünün ardından protestolarını 25 Mayıs'a kadar durdurma kararı alırken, diğer çiftçiler Jantar Mantar'da protestolarına devam ediyor. - YENİ DELHİ