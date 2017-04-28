Hindistan Ziyaretinde Doktob da Olacak

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletme Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde Hindistan'a gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında, film ve düğün turizmi çalışmaları için kendilerinin de Hindistan'a gideceğini bildirdi.



DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hindistan ile Türkiye arasındaki film ve düğün turizmi çalışmalarının her iki ülke açısından büyük önem taşıdığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini hatırlatan Okutur, bu ziyarete kendilerinin de katılacağını ifade etti. Okutur, ziyaret kapsamında, altyapı, inşaat, tekstil, gıda ve turizm gibi sektörlerde yatırım ve iş birliği fırsatlarının ele alınacağını kaydetti.



Hindistanlı turistlerin bölgede, düğünlerini ve tatillerini yapabileceğini, turizm, düğün ve film organizasyonlarında birlikte çalışılabileceğini belirten Okutur, şöyle konuştu:



"Bu gelişmelerden sonra, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Nisan'da Hindistan seyahatine katılarak, Delhi'de çok önemli neticeleri olabilecek görüşmeler yapacağız. Cumhurbaşkanımızın yanımızda olması yapacağımız görüşmelerde bizlere ayrı bir güç verecektir."



Okutur, 3-7 Mayıs'ta da Hindistan'ın TAFI ve OTAI Grup başkanları ile 50 üst düzey acente yetkilisinin DOKTOB'un davetlisi olarak, Dalyan'a geleceklerini sözlerine ekledi.