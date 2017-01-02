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Hindistan Uzun Menzilli Füze Denedi
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Hindistan Uzun Menzilli Füze Denedi
2 Ocak 2017 Pazartesi 15:12
Hindistan'ın yeni bir uzun mesafeli nükleer güdümlü füze denediği bildirildi.
Hindistan'ın yeni bir uzun mesafeli nükleer güdümlü füze denediği bildirildi.
Kaynak:
Dunya.com
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