Hindistan, Pakistan'ı Uyardı

YENİ Hindistan, Pakistan'da casusluk ve sabotaj suçlarından idam cezasına çarptırılan emekli Hint deniz subayının cezasının infaz edilmesi halinde bunun ikili ilişkilerde ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.



Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, ölüm cezasına çarptırılan Kulbushan Jadhav'a adil davranılması için Pakistan ile en üst düzeyde görüşüleceğini söyledi.



Swaraj, geçen yıl casusluk suçlamasıyla tutuklanan Jadhav'ın, bu hafta Pakistan'daki bir askeri mahkeme tarafından idama mahkum edilmesine tepki gösterdi.



Jadhav'ın yargı sürecini "saçmalık" olarak nitelendiren Swaraj, Pakistan'ın geçen yıl konsolosluk hizmetleriyle ilgili izin gerektiren 13 ayrı talebi göz ardı ettiğini söyledi.



Kulbushan Jadhav'ın yanlış bir şey yaptığına dair delil olmadığını savunan Swaraj, Pakistan hükümetine, "bu konuda ısrarlı davranması halinde" bunun sonuçlarını, ikili ilişkiler açısından değerlendirmesi uyarısında bulundu.



Muhalefetteki Kongre Partisi ve diğer partilerden milletvekilleri, hükümetten, Jadhav'ın serbest bırakılması ve Hindistan'a geri dönmesi konusunda Pakistan'a uluslararası baskı yapmasını istedi.



Pakistan, Jadhav'ın, Belucistan ve Karaçi'deki terörist faaliyetleri destekleyen ve finanse eden bir Hint istihbarat yetkilisi olduğunu iddia ediyor.



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