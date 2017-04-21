Hindistan ile Kazan-kazan Dönemi Başlayacak

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, Türkiye ile Hindistan arasındaki ticaret hacminin her iki ülkeye de kazanç sağlayacak şekilde dengeye getirilmesiyle Asya'da ortak bir güç oluşturulabileceğini söyledi.



EBSO'dan yapılan açıklamaya göre odada düzenlenen Hindistan ile yatırım ve iş birliği toplantısında konuşan Gökçüoğlu, Türkiye ve Hindistan'ın işbirliği için zaman kaybetmemesi gerektiğini belirtti.



İki ülkenin birlikteliğiyle büyük bir güç oluşacağına dikkat çeken Gökçüoğlu, şunları söyledi:



"Türkiye ile Hindistan arasındaki ticaret hacmi, geçen yıl 5 milyar 757 milyon dolar düzeyindeydi. Daha da ilginci, oldukça az olan karşılıklı ticaret hacminin yüzde 90'ını Türkiye'nin Hindistan'dan ithalatı oluşturmaktadır. Yani, Türkiye'nin ihracatı içinde Hindistan'a yaptığı ihracat yüzde 1 bile değil. 1,3 milyar nüfusa sahip bir ülkeye sadece 650 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz.



Hindistan önemli bir pazar



Benzer şekilde İzmir'den de 96,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmekte. Yani biz size bir adım atmışız ama cevap alamamışız. Belki de kendimizi yeterince size anlatamamışız. Oysa ki, firmalarımız, Hindistan pazarında talep edilen ihtiyaca fazlasıyla cevap verebilecek nitelik ve potansiyele sahip.



Küresel ekonomide gelinen noktada, karşılıklı kazan kazan ilkesi ile Asya'da birlikte ortak bir güç oluşturabiliriz"



Gökçüoğlu, Türkiye'nin ihracat, Hindistan'ın da ithalat yaptığı ilk 10 sektör karşılaştırıldığında 6 sektörün ortak olduğuna dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Küresel ekonomide gelinen noktada, karşılıklı kazan kazan ilkesi ile Asya'da birlikte ortak bir güç oluşturabiliriz. Dünyanın 3. büyük ordusuna sahip Hindistan ile savunma sanayinde de işbirliği yapabiliriz. İzmir olarak iddialıyız ve iş birliğine açığız. EBSO olarak bu noktada elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye hazırız."



- Türkiye'ye güveniyoruz



Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Madhumita Hazarika Bhagat da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye'de film çeken vatandaşlarının ülkeyi terk etmediklerine dikkati çekerek, Türkiye'ye güvenlerinin tam olduğunu söyledi.