Hindistan ile birlikte ilk iki sıradayız

Almaktan çok bakıyoruz…

Rapora göre, Türkiye'nin yüzde 60'a yaklaşan internet penetrasyonuyla, gelişmekte olan ülkeler arasında Rusya ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer aldığı görülürken, ülkemizde e-ticaret sektöründeki artışta ülkede internet penetrasyonunun artması ve akıllı telefonla internete erişen tüketicilerin yüzde 80 gibi bir orana ulaşmasının büyük payı olduğu belirlendi. Türkiye'de insanların akıllı telefonlarını yüzde 50 ürün aramak, yüzde 20 oranında ise online alışveriş yapmak için kullandıkları anlaşıldı.

Ucuz ürünleri tercih ediyoruz…

Türkiye dahil birçok pazarda tüketiciler harcama kararlarında maliyet, ürün çeşitliliği gibi kriterlere bakarken, kişi başına online harcamalar göz önüne alındığında Birleşik Krallık'ta kişi başı e-ticaret harcama ortalaması bin 500 dolar civarındayken Türkiye'de ise bu ortalamanın 87 dolar gibi düşük seviyelerde olduğu saptandı. Medyada online alışveriş konusunda oldukça fazla haber çıkarken Interpress'in yaptığı incelemeye göre, son bir yılda televizyon, internet ve yazılı basına 418 bin 688 e-ticaret haberi yansıdığı tespit edildi.