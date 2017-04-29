Hindistan İhracatında Haşhaş Krizi

Haşhaş üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alan Türkiye'nin en fazla ihraç yaptığı ülke olan Hindistan'daki firmaların lisans sorunları nedeniyle ihracat durdu.



Başka ülkelerin toplamının bir Hindistan etmediğini belirten Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkanı Moiz Hemsi, "Hindistan'da haşhaş tohumunun ithali lisansa bağlı, son 2 yıldır bu durum dava konusu edildi. Umarım yakın gelecekte sonuç alırız" dedi.



"50 milyon dolarlık ihracat yapıyorduk, şimdi yapamıyoruz"



Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkanı Moiz Hemsi, Türkiye'nin ihracatında önemli paya sahip haşhaş tohumunun en büyük pazarı olan Hindistan'a ihracatın Temmuz 2016'dan beri Hindistan'ın İthalatta Lisans uygulamasında yaşanan sorunlar nedeni ile yapılamadığını belirterek, "Konunun çözümü için Ekonomi Bakanlığımız, Yeni Delhi Ticaret Müşavirliğimiz ve Yönetim Kurulumuzca gerekli girişimlerde bulunulmuş, çözümü için yoğun çaba sarf edilmektedir. Hindistan'a 45-50 milyon dolarlık ihracat yapıyorduk ama şimdi yapamıyoruz, sıkıntılarımız var. Bu konuda çalışmalara başladık, umarım yakın gelecekte sonuç alırız" dedi.



"Diğer ülkelerin toplamı bir Hindistan etmiyor"



Hindistan'a iki defa ziyarette bulunduklarını ve yetkililerle görüştüklerini dile getiren Hemsi, "Üzerimize düşen her türlü edimi yerine getirdik. Ekonomi Bakanlığımız aracılığıyla bunları ilettik. Şimdi cevabı bekleniyor. Bizden talep edilenleri fiilen yerine getirdiğimiz için ben umutluyum. Şu anda Hindistan yerine başka ülkelere ihracat yapıyoruz ancak dünyadaki diğer ülkelerin toplamı bir Hindistan etmiyor" dedi.



Hindistan'daki firmaların lisans alması gerekiyor



Hindistan'daki ithalatçı firmaların lisans alım sürecinde konunun mahkemeye taşıdığını ve mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini ve bu nedenle Türkiye'den Hindistan'a haşhaş tohumu ihracatının durduğunu belirten Hemsi, "Hindistan'da haşhaş tohumunun ithali lisansa bağlı, bu lisansın da dağıtım esasları var. Her ürün yılında bir dağıtım esası dağıtıyorlar. Bu dağıtım esasları son 2 yıldır dava konusu edildi. Sürekli bir yürütmeyi durdurma kararı alınıyor ve uygulanıyor. Türkiye'nin bir kotası var ama firmalar ithalat yapamadığı için lisans alamıyorlar. Şu anda devam eden iki mahkeme var. Devam eden bir yürütmeyi durdurma kararı var ve lisanı alınamıyor. Eğer söylenilen olursa mahkeme kararına gerek kalmayacak ve dağıtım esasları değişecek. Biz kökten değişmesini istiyoruz, bu Hindistan'ın da talebiydi" ifadelerini kullandı.



2016 haşhaş stokları duruyor



Haşhaş tohumunun şu anda 2016'da hasat edilen ürünlerin stoku olduğunu dile getiren Hemsi, "Daha 2017'de hasat edilecek ürünler olacak. Eğer ki beklenen rekolte olursa bu sefer piyasada ürün stok fazlası olur. Önümüzde yeni mahsule kadar 3 ay var. Belki 3 ay içinde bu sorunları aşar, 2016 stoklar ihraç etmiş olabiliriz" diye konuştu. - İZMİR