Hindistan Heyeti Muğla'da

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletme Birliği (DOKTOB) ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) tarafından, alternatif pazar oluşturmak amacıyla davet edilen Hindistan'ın önde gelen düğün ve film organizasyon firması Island Group'un başkanı Aman Bhatia ve ekibi, Muğla'yı ziyaret etti.



Muğla Valisi Amir Çiçek, Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesi'nde, sinema sanatçısı Yılmaz Erdoğan'ın film stüdyolarında düzenlenen toplantıda, Muğla'nın Hindistan için çok uygun bir destinasyon olduğunu söyledi.



Muğla'nın özellikle düğün sektörü için uygun bir bölge olduğuna değinen Çiçek, "Hindistan'daki insanların bu bölgede evlenmelerini sağlamayı, düğünlerini burada yaptırmayı, dinlenmek için buraya gelmelerini, tarihimizi ve doğamızı görmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Belki de en önemlisi bölgede film çekimini sağlayabilmek. Bollywood sanatçılarını da buraya getirebilmek." dedi.



Hedef 10 milyon turist



Çiçek, bölgedeki çalışmalarda Güney Ege Kalkınma Ajansının da (GEKA) aktif rol alacağına dikkati çekerek, amaçlarının, Muğla'yı Hindistan'a açmak olduğunu ifade etti.



Turizm birliklerinin yanında GEKA'yı da bölgeye kanalize edeceklerini anlatan Çiçek, şöyle devam etti:



"Amacımız, Muğla'daki turizm destinasyon zenginliklerini, çeşitliliğini, deniz, kum ve güneşin dışına da yayarak ve 6 ayın dışına taşarak 12 ay turizm etkinliği sağlamak. Hedefimiz 2023'te turist sayısını 10 milyonun üzerine çıkmak ve kişi başına düşen geliri de Muğla'da 22 bin dolar hatta daha fazla yapmaktır. Turizmdeki payımızı artırmak istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde ve başlangıcını yaptığımız bütün çalışmalar iyi sonuçlar vermeye başladı."



"Her iki ülke tanıtımına katkı sağlar"



Dünyada 17 ülkede şubesi olan Island Group'un başkanı Aman Bhatia da Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçesindeki tarihi, doğal yerler ve termal tesisleri gezme fırsatı bulduğunu ve bölgenin şimdiye kadar gördüğü en güzel yerlerden olduğunu söyledi.



Hindistan'dan turist gruplarının rahatlıkla Muğla'ya gelebileceğini belirten Bhatia, "Muğla'nın tarihi ve doğal güzellikleri içinde film çekilerek, her iki ülke arasında ilişkilerin daha iyi olmasına ve tanıtıma katkı sağlayacaktır. Hindistan'ın elit kitlesi bu bölgede severek düğünlerini ve tatillerini yapabilir. İki ülke turizm, düğün ve film organizasyonlarında birlikte çalışabilirler." dedi.



"Muğla uluslararası film platosu haline dönüşmek üzere"



MUTSO Başkanı Bülent Karakuş, turizm sektöründe son yıllarda alternatif pazarlar arama ihtiyacının doğduğuna işaret etti.



DOKTOB ile hem Hindistan hem de vizelerin kalkmasıyla Ukrayna pazarının kendileri için alternatif pazarlar olabileceği düşüncesiyle çalışmalara başladıklarını anlatan Karakuş, "Hindistan'da yaptığımız görüşmelerde, Hindistan'daki turizmin özellikle film endüstrisi, düğün turizmi ve normal turizm olarak 3'e ayrıldığı düşüncesiyle acenteleri buraya davet ettik. Bugün Island Group Başkanı Aman bey burada. Bölgemizi hem film hem de turizm için önemli bulduğunu belirtti. Düğün organizasyonları bölgemizdeki 5 yıldızlı otellerimizde rahatlıkla yapılabilir." diye konuştu.



Karakuş, Hintli turistlerin en önemli özelliğinin, yoğun sezon dışında tatil yapıyor olmaları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"O nedenle bizim için çok önemli bir turist kitlesi diye düşünüyoruz. Muğla film olarak düşünüldüğünde ulusal bazda birçok dizi ve sinema filmine ev sahipliği yapmış bir kent. Çalışmalarımız mutlaka sonuç verecektir ve ortak yapımlarla Muğla uluslararası film platosu haline dönüşmek üzeredir."



DOKTOB Başkanı Yücel Okutur ise yaptıkları araştırmalar neticesinde Hindistan'ın önemli bir pazar kaynağı olduğunu tespit ettiklerini belirtti. Okutur, "Şubatta Mumbai'de ve Yeni Delhi'de fuarlara katıldık. Yaptığımız tespitlerin son derece doğru olduğunu gördük. 500'ün üzerinde acente ile görüşme yaptık ve olumlu intibalar aldık. Görüştüğümüz firmaları Muğla'ya davet ettik. Mayısın ilk haftasında da yine en büyük acentelerden buraya misafir olarak 50 kişilik bir grup gelecek." dedi.