Hindistan'dan Keşmir'e Sosyal Medya Yasağı

Hindistan'ın Cammu Keşmir'de sosyal medya kullanımını yasakladığı bildirildi.



BBC'de yer alan habere göre, Cammu Keşmir yönetiminden yapılan açıklamada bölgede bir ay boyunca 22 sosyal medya hizmetine erişimin yasaklandığı duyuruldu.



Açıklamada, sosyal medya hizmetlerinin bölgedeki "hükümet karşıtı unsurlar" tarafından şiddet olaylarını körüklemek için kullanıldığı ileri sürüldü.



Yasaklanan sosyal medya hizmetleri arasında "YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, Snapchat, Reddit" gibi uygulamalar da bulunuyor.



Cammu Keşmir bölgesinde, 14 Nisan'da askerlerin, Keşmirlileri canlı kalkan olarak kullandığını gösteren görüntüler ortaya çıkmıştı.



Videonun 9 Nisan'da Srinagar'da düzenlenen ara seçimler için bölgeye asker konuşlandırılması sırasında çekildiği ve o esnada internet erişiminin olmadığı öğrenilmişti.



Cammu Keşmir'de, güvenlik güçlerinin, ara seçimlere tepki gösteren kalabalığa ateş açması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti. Güvenlik güçlerinin 8 sivili öldürmesine tepki göstermek için direnişçilerin yaptığı protesto çağrısının ardından okullar ve iş yerleri kapanmıştı. Hükümet güçlerinin, taş atan göstericilere ateş açması sonucu 130'dan fazla kişi yaralanmıştı.



Hindistan ve Pakistan arasında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana tartışma konusu olan Keşmir'de 70 bin kişi şiddet olaylarında yaşamını yitirdi.



Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.