Hindistan'dan Amazon'a "Gandi" Resimli Terlik Tepkisi

Hindistan, e-ticaret devi Amazon'a, satışa sunulan ve üzerinde Mahatma Gandi'nin resminin bulunduğu parmak arası terlik nedeniyle tepki gösterdi.



BBC'de yer alan habere göre, geçen hafta sitede Hindistan bayraklı paspasın satışa sunulması ile gerilen iki taraf arasında bu defa da parmak arası terlik gerginliği yaşandı.



Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin lideri olan ve "Milletin Babası" olarak bilinen Mahatma Gandi'nin resimlerinin yer aldığı parmak arası terliklerin sitede satışa sunulmasının ardından Hindistan cephesinden ciddi tepkiler geldi.



Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vikas Swarup, NDTV'ye yaptığı açıklamada, Hindistan'ın ABD'deki elçilik yetkililerinin Amazon yetkilileri ile görüşüp, ülkesinin değerlerine saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyeceğini dile getirdi.



Hindistan Maliye Bakanlığı Ekonomik İşler Müsteşarı Shaktikanda Das ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kızgınlığını ifade etti.



Das, Amazon'un Hindistan'ın sembollerine karşı sergilediği bu kayıtsızlığın firmayı tehlikeye attığını ifade etti.



Hindistan'dan gelen tepkiler üzerine, Amazon söz konusu ürünleri siteden kaldırdı.



Geçen hafta sitede Hindistan bayraklı paspasların satışa sunulmasının ardından Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, Amazon'un Kanada'da satışa sunduğu ve üzerinde Hindistan bayrağının yer aldığı paspas için özür dilemesini istemişti.



Swaraj, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, şirket özür dilemediği ve ulusal bayrağa hakaret eden tüm ürünleri geri çekmediği sürece Amazon çalışanlarına, Hindistan vizesi verilmeyeceğini belirtmişti.



Hindistan'ın Kanada Büyükelçiliğine Amazon ile ilgili meseleyi "en üst seviyede" ele alması talebinde bulunan Swaraj'ın Twitter'daki tehdidi üzerine Amazon, Hindistan temalı tüm ürünleri kaldırmıştı.



Ürünlerin siteden kaldırılmasından bir gün sonra Amazon'un Hindistan Genel Müdür Yardımcısı Amit Agarwal bu ürünleri Amazon'un değil üçüncü taraf bir şirketin Kanada sitesine koyduğunu, şirketin yaşanan olaydan ötürü üzüntü duyduğunu söylemişti.



Agarwal, firmanın Hindistan yasa ve geleneklerine bağlı olduğunu vurgulayarak, "Amazon olarak hiçbir zaman Hindistan'ın hassasiyetlerini rencide etmeyi düşünmedik." ifadesini kullalmıştı.



Hindistan'da ulusal bayrağı aşağılayanlar para ve hapis cezasına çarptırılıyor.