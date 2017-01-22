Hindistan'da Yolcu Treni Raydan Çıktı: En Az 36 Ölü





Hindistan'ın güneydoğusunda bir yolcu trenin raydan çıkması sonucu en az 36 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi de yaralandı. Andhra Pradeş eyaletinde meydana gelen kazada Jagdalpur'dan Bhubaneswar'a gitmekte olan trenin lokomotifi ile bazı vagonları raydan çıktı. Ekipler trende sıkışan yolcuları kurtarmaya çalışıyor.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı: "Demiryolu hattının iki yerden kırıldığını görüyoruz. Tekerleğin temas ettiği ana demiryolu rayının yanındaki iki rayın üzerinde kesikler bulunuyor. Uzman bir ekip bunu araştırıyor."



Hindistan eski bir altyapı kullandığı için sık sık tren kazalarına sahne oluyor. İki ay önce de ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde bir trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaklaşık 150 kişi yaşamını yitirmişti.



Auteur: euronews-tr



Tags: treni Hindistanda Ölüm Tren kazası ölü yolcu raydan çıktı: Hindistan Gepost: 22 januari 2017