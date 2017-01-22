Hindistan'da Tren Raydan Çıktı: 26 Ölü

Hindistan'da bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az 26 kişi hayatını kaybetti.



Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde yolcu treni henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Yetkililer, çok sayıda vatandaşın yaralandığını, en az 26 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çok sayıda yolcunun trenin enkazı altında kaldığı bildirilirken, ölü sayısının artabileceği belirtildi. Demiryolları Sözcüsü Anil Saxena, arama kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ifade etti.



Kasım ayında Uttar Pradesh eyaletinde trenin raydan çıkması sonucu 140 kişi hayatını kaybetmişti. 2015 yılının Mart ayında meydana gelen bir başka kazada da 39 kişi hayatını kaybetmiş, 150 kişi yaralanmıştı. - YENİ DELHİ