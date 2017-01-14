Hindistan'da Tekne Alabora Oldu: 17 Ölü

Hindistan'ın doğusundaki Patna şehri yakınlarındaki bir nehirde 40 yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 17 kişi öldü, kaybolan 10 kişinin arama çalışmaları devam ederken 13 yolcu da sağ kurtarıldı.



Polis yetkilisi Chandan Kushwaha, dini bir festivalden dönenleri taşıyan teknenin kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığını belirterek alabora olan teknedeki 40 yolcudan 17'sinin yaşamını kaybettiğini söyledi.



Sağ kurtulan 13 kişinin bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığını ifade eden Kushwaha, kazada kaybolan 10 kişi için de arama kurtama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.



Teknenin 25 yolcu kapasiteli olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.