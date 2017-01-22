Hindistan'da Saldırı

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam ve Arunachal Pradesh eyaletleri sınırında ayrılıkçı grupların güvenlik güçlerine düzenledikleri saldırıda iki Hint askeri öldürüldü.



Savunma Bakanlığı sözcüsü Yarbay Suneet Newton, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar iki askerin öldüğünü doğrulayabiliyoruz. Olayda çok sayıda asker de yaralandı." dedi.



IANS haber ajansının Assam Emniyet Müdürü Mukesh Sahay'ın açıklamasına dayandırdığı haberde, güvenlik güçlerinin kontrgerilla operasyonlarına başladığı belirtildi.



Assam Birleşik Kurtuluş Cephesi (ULFA) ile Ulusal Birleşik Kurtuluş Cephesi (UNLF) ve Halkın Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) da aralarında olduğu altı silahlı gruptan oluşan CoreCom Birliği, yayımladığı bildiride saldırının sorumluluğunu üstlendi.



Assam eyaletinin başkenti Gauhati'nin 600 kilometre doğusundaki Pengeri kenti yakınlarındaki ormanlık alanda, kasım ayında askerlere kurulan pusuda üç asker ölmüş, dört asker ağır yaralanmıştı.



1979'da kurulan ULFA, Assam'ın ülkeden ayrılarak bağımsızlık kazanması için zaman zaman saldırılar düzenliyor.