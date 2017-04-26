Hindistan'da Rahip, Keşmirli Müslümanlara Karşı Sözde Ordu Kurdu

Hindistan'da bir rahip, Cammu Keşmir Bölgesi'ndeki bağımsızlık yanlısı Müslüman göstericilere karşı, Uttar Pradeş eyaletinin Kanpur kentinde sözde ordu kurdu.



Rahip Balyogi Arun Puri Chaitanya Maharaj, basına yaptığı açıklamada, Jan Sena adındaki sözde orduya, "taş atanlara yakışır bir cevap vermeye hazır" 13 bin kişinin kayıt yaptırdığını iddia etti.



Puri, "Başbakan Narendra Modi'ye, Sena'nın Keşmir'e giderek orada bağımsızlık yanlısı Keşmirlilere ders vermesine müsaade etmesi için başvurdum." dedi.



Kanpur'daki Siddhnath tapınağının baş rahibi olan Puri, "Sena'ya kayıt yaptıran gençler, Keşmir'deki asi gençlerle mücadele etmek üzere eğitiliyor." ifadesini kullandı.



Puri, kendisinin ve diğer rahiplerin, bölge sulh hakimiyle bir araya gelerek Hindistan Başbakanına ve Devlet Başkanına iletilmek üzere, grubunun Cammu Keşmir'e yürüyüş düzenlemesi için izin talebini içeren resmi bir mektup sunacaklarını kaydetti.



Yazar ve sivil toplum aktivisti Gautam Navlakha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sağ kanat Hindu hükümeti başta olduğu için bu gruplar cesaretleniyor. Sena ve Keşmirlilere yönelik saldırıları da bunun tezahürleri. Ancak bu, Keşmir'den çok Hindistan'a zarar verecektir." değerlendirmesinde bulundu.



Hindistan ve Pakistan arasında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana tartışma konusu olan Müslümanların çoğunlukta olduğu Keşmir'de 70 bin kişi, şiddet olaylarında yaşamını yitirdi. Hindistan'ın bölgede yarım milyondan fazla askeri bulunuyor. Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.