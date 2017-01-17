Hindistan'da Öz Çekim Yine Can Aldı

Hindistan'da raylarda öz çekim yapan iki genç bir trenden kaçarken diğerinin altında kalarak yaşamını yitirdi.



Yerel basında çıkan haberlere göre, başkent Yeni Delhi'de cumartesi günü demir yolunda öz çekim yapan bir grup gençten ikisi kendilerine yaklaşan trenden kaçıp diğer raya geçti ancak hızla gelen bir başka trenin altında kalarak can verdi.



Polis, gençlerin öz çekim yaptıkları kamera kayıtlarının incelendiğini, fotoğraf ve videoların, gençlerin bir raydan diğerine geçerek fotoğraf çektiğini ortaya koyduğunu açıkladı.



Carnegie Mellon Üniversitesi ve Delhi Indraprastha Bilgi Enstitüsünden bilim adamlarının yürüttüğü bir araştırma, Hindistan'da öz çekim sırasında can kayıplarının, diğer ülkelerden daha fazla olduğunu ortaya koymuştu.



Araştırmaya göre, dünya çapında 2014-2015 yıllarında bildirilen öz çekim kaynaklı 127 ölüm vakasından 76'sı Hindistan'da meydana geldi.



Hindistan'da Mumbai polisi de 15 bölgeyi "öz çekim için tehlikeli" alan ilan etmişti.