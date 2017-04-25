Hindistan'da Maocu İsyancıların Paramiliter Güçlere Saldırması

Türkiye, Hindistan'ın orta kesiminde Maocu isyancıların paramiliter görevlileri öldürdüğü saldırıyı kınadı.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çattisgarh eyaletinde düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 25 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği ve 6'sının yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.



Menfur terör saldırısının kınandığı açıklamada, "Dost Hindistan halkı ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesi kullanıldı.