Hindistan'da Eşini Öldürene Müebbet Hapis

Hindistan'da karısını öldürüp, cesedini buzdolabında saklayan adam müebbet hapse mahkum edildi.



Yerel medyada yer alan habere göre, Hindistan'da 2013 yılında Fransız asıllı karısı Madhuvanti Pathak'ı öldürüp parçalarını buzdolabında saklayan 35 yaşındaki Girish Pote müebbet hapis cezasına çaptırıldı.



Thane ilçesinde görülen ve bugün sonuçlanan davada, savcılar, Pote'nin karısını öldürdüğünü ve daha sonra akrabalarını arayıp cinayeti itiraf ettiğini kaydetti.



Hindistan'da, müebbet hapis cezası genellikle 14 yılda sona ermesine rağmen, Thane ilçe mahkemesi yargıcı Mridula Bhatia, Pote'nin suçunun "dehşet verici" olmasından dolayı yaşamı boyunca hapiste kalacağını söyledi.



2006 yılında evlenen Girish Pote'nin, eşiyle para konusunda yaşadığı anlaşmazlık ve Pathak'ın Fransa'ya dönmek istemesi üzerine cinayeti işlediği açıklanmıştı.