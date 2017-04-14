Hindistan'da "Cinsiyetçi" Ders Kitabı Tepki Çekti

Hindistan'da cinsiyetçi ifadeler içeren ders kitabı tepki topladı.



BBC'de yer alan habere göre, ideal kadın ölçülerini "90-60-90" santimetre olarak niteleyen kitabın fotoğrafları sosyal medyada dolaşıma girdikten sonra büyük tepki çekti.



İnsan Kaynakları Geliştirme Bakanı Prakash Javadekar, gazetecilere yaptığı açıklamada söz konusu kitabı kınayarak, soruşturma açılması için gerekli talimatların verildiğini belirtti.



Javedakar, okullardan derhal kitabı kullanmayı bırakmalarının talep edildiğini bildirdi.



Daha farklı "cinsiyetçi" söylemler de içeren kitabın özel bir yayınevi tarafından basıldığı ve Orta Öğretim Merkez Kurulunun (CBSE) müfredatını takip eden bazı okullarda ders kitabı olarak okutulduğu aktarıldı.



CBSE'den yapılan açıklamada ayrıca kurulun sadece Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Ulusal Konseyi (NCERT) tarafından basılan kitapları tavsiye ettiği, seçilen özel basım kitapların sorumluluğunun okullara ait olduğu belirtildi.



Öte yandan yayınevinden yapılan açıklamada kitabın basımının, satışının ve dağıtımının durdurulduğu kaydedildi.