Hindistan'da Asit Satışlarına Sıkı Denetim

Hindistan, özellikle kadınlara yönelik asitli saldırıların engellenmesi amacıyla asit satışlarına sıkı denetim getiriyor.



Hindistan'da özellikle kadınlara yönelik asitli saldırılar her geçen gün artarken hükümet, bu saldırıları engelleyebilmek amacıyla asit satıcılarının belirlenmesine yönelik bildiri yayınladı. Uttar Pradesh Başbakanı Yogi Adityanathş kampanya kapsamında tüm bölge mahkemelerini, saldırılarda sıklıkla kullanılan asidin satışı ve korunmasına yönelik kuralları uygulamaya çağırdı. Dün tüm asit tüccarlarının 15 gün içinde hisse senedi raporlarının bölgelerindeki mahkemelere vermesi gerektiği kaydedildi.



Uttar Pradeş Genel Sekreteri Rahul Bhatnagar tarafından açıklanan genelgede, "Bölge mahkemeleri tarafından yapılan inceleme sırasında yanlış rapor gönderenlerin tüm stokları kesilecek ve satıcıya 775 dolar para ceza uygulanacak" denildi.



Hindistan 2013 yılında asitli saldırıda bulunanlara en az 10 yıl hapis cezası uygularken bir takım asitlerin satışını kısıtladı. Ancak, yapılan incelemelere göre saldırılar arttı. 2015 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 11 artışla ülke çapında 249 saldırı kaydedildi. Ülke çapında 2015 yılında gerçekleştirilen saldırının yüzde 24'ü Uttar Pradesh eyaletinde gerçekleştirildiği aktarıldı. - YENİ DELHİ