Hindistan'da 9 Yaşındaki Kız, Hükümete Dava Açtı

Hindistan'da 9 yaşındaki bir kız çocuğu hükümeti, çevreye karşı duyarsız kaldığı için dava etti.



Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde yaşayan Ridhima Pandey adlı 9 yaşındaki kız çocuğu, iklim değişikliği için yeterince önlem almayan hükumete farklı bir şekilde sesini duyurdu.



Hindistan, dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu 10 şehirden 4'üne sahip. Hindistan'daki ormanların ve nehirlerin temizlenmesini ve hava kalitesinin artırılmasını ilgilendiren birkaç yasa bulunsa da eleştirmenlere göre bu uygulamalar oldukça yetersiz. Üstelik ekonomik büyüme konusu çoğu zaman çevreyle ilgili konuların önüne geçiyor.



Sel ve toprak kayması Ridhima'nın yaşadığı Uttarakhand eyaletinde 2013 yılında yüzlerce can kaybına neden olup binlerce kişiyi evsiz bırakmıştı.



Ridhima bu konuda hükumete dava açan ilk çocuk değil. Geçtiğimiz yıl 6 genç bir araya gelerek Yeni Delhi'deki hava kirliliği konusunda hükumete dava açmıştı. Hindistan da bütün bunların üzerine harekete geçti. Yapılan anlaşmalara göre 2030 yılına kadar ülkede üretilen elektriğin en az yüzde 40'ı fosil olmayan yakıtlardan elde edilecek.