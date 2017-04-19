Hindistan'da 1992'de Düzenlenen Cami Saldırısı

YENİ Hindistan'da Yüksek Mahkeme, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) dört üst düzey yetkilisinin, 1992 yılında binlerce kişinin öldüğü Hindu-Müslüman çatışmasını tetikleyen cami saldırısı nedeniyle yargılanmasını istedi.



Yüksek Mahkeme, Hindistan'ın ana soruşturma kurulu Merkezi Soruşturma Bürosundan gelen talep üzerine, üst düzey parti liderlerine yönelik komplo suçlamalarının yeniden incelenmesi talimatını verdi.



1992 yılındaki cami saldırısı öncesinde Ayodhya'da kamp kuran binlerce destekçisine kışkırtıcı konuşmalar yapmakla suçlanan L.K. Advani, Murli Manohar Joshi, Uma Bharti ve Kalyan Singh ise caminin yıkımının, öfkeli Hindu aktivistler tarafından aniden gelişen bir tepki olduğunu savundu.



Mahkeme, duruşmanın Uttar Pradeş eyaletinin başkenti Lucknow'da gerçekleşeceğini açıkladı.



Caminin yıkılması ile suçlanan 20 kişinin yargılandığı başka bir dava hala sürerken, Yüksek Mahkeme iki davanın birleştirilmesi ve iki yıl içinde nihai kararın alınması gerektiğini kaydetti.



Şu an 89 yaşında olan Advani, içişleri bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Joshi ve Bharti, Federal Parlamento üyesi olarak görev alırken, Bharti, Başbakan Narendra Modi'nin kabinesinde bakan olarak görevini sürdürüyor.



Ayodhya kentinin yer aldığı Uttar Pradeş eyaletinin 1992 yılındaki Başbakanı Singh, Hindistan'ın bir şehrinde vali olarak görevli ve anayasal olarak ceza davalarına karşı dokunulmazlığı bulunuyor. Bu nedenle Singh'in görev süresi dolduktan sonra duruşma başlayacak.



Bir alt mahkeme, 25 yıldır devam eden bir davada söz konusu dört kişiyle ilgili komplo suçlamalarını düşürmüştü.



Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu tanrısı Ram adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini iddia ediyor.



Tapınağın üstüne yapıldığı iddia edilen 16. yüzyıldan kalma Babri Cami, 1992 yılında fanatik Hindularca yıkılmış, ardından kentte çıkan olaylarda çoğu Müslüman 2 binden fazla kişi ölmüştü.



Hindu muhafazakarlar, bu araziye yeni bir tapınak yapılmasını istiyor. Müslümanlar ise burada antik bir tapınağın bulunduğuna dair kanıt olmadığını belirtiyor.