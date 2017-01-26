Hindistan Cumhuriyet Günü Resepsiyonu

Hindistan Anayasası'nın kabul edilişinin 67. yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.



Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Rahul Kulshreshth'in ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek'in yanı sıra birçok ülkenin büyükelçisi ve davetliler katıldı.



Resepsiyonda, Hindistan Anayasası'nın kabul edilişinin 67. yıl dönümü pastası, Bakan Yardımcısı Coşkunyürek ile Kulshreshth tarafından kesilirken davetlilere yerel müzik eşliğinde geleneksel Hindistan yemekleri ikram edildi.



Hindistan Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Vikas Slathia, AA muhabirine "Cumhuriyet Günü" hakkında bilgi vererek "Hindistan bağımsızlığını 15 Ağustos 1947 kazandı. Ama ülkemizin temeli olan anayasamız 26 Ocak 1950'de kabul edildi. Bugün de anayasamızın kabul edilişinin yıl dönümünü kutluyoruz" dedi.



Resepsiyonda, Takadhimi Hint Sanatları Okulu'nun klasik ve halk dansları ekibi dans gösterisi düzenledi.