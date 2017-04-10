Hindistan Cevizi Toplamak Maymunlar İçin Eziyet Mi?

Hindistan cevizi ağaçları yüksek olduğu için lezzetli meyvesini toplamak insanlar için kolay bir iş değil. Ama bu iş maymunlar için hiç sorun değil. Tayland'da şebekler bu işi yapmak üzere eğitiliyor. Peki bu hayvanlara eziyet mi ediliyor?