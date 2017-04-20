Hintli Gelinin Gelinliği, İnstagramda En Çok Beğenilen Model Oldu

Intıan Azzahra isimli gelin geçen ay kocası Endonezyalı ünlü aktör Zendy Zaen ile nişan yüzüğü taktı. Gelin, şatoda yapılan düğünde Endonezyalı modacı Ivan Gunaawan tarafından dikilen Külkedisi şeklinde ki nişan elbisesi ile katılmıştı. Azzhara'nın gelinliği de Instagram da en çok beğenilen model oldu.

GELİNLİK INSTAGRAM'DA OLAY OLDU

Hiç bir masraftan kaçınılmayan düğünde düğün pastasının boyu bir insan uzunluğunda yapıldı. Düğünde sosyal medyanın en çok dikkatini çeken detay gelinin giyidiği uzun kollu ve boyun tarafı binlerce inci ile süsülenmiş gelinlik oldu.

KIRMIZI GELİNLİK DE GİYDİ

Daha sonra gelin takı töreni için korşeleri ışıldayan kristaller ile dolrurulmuş ve eteği kırmızı deriden yapılmış kırmızı gelinliği ile misafirlerin karşısına çıktı. Gelinin kırmızı gelinliği de sosyal medyada büyük beğeni toplayıp 170,00 beğeni aldı.









