Muş Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce yürütülen "Hindi Yetiştiriciliği" Projesi yoğun ilgi görüyor.



Hasköy ilçesinde yaşayan Vedat Elçi, proje kapsamında aldığı 30 bin liralık hibeyle hindi çiftliği kurdu.



Elçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hibe almak için eşi Zehra Elçi ile 2 ayrı proje sunduklarını söyledi.



Sadece eşinin projesinin kabul edildiğini ve 30 bin lira hibe aldıklarını ifade eden Elçi, şöyle konuştu:



"Bu hibeyle 400 hindi alarak çiftlik kurduk. Şu anda bakımını yapıyoruz. Yıl başına yaklaştığımız bu günlerde Hasköy ve Muş merkezinde hindilerin tanesini 90 liraya satışa sunacağız. Hindilerimizi tamamen organik yemlerle besliyoruz. Yemine hiçbir katkı maddesi katmıyoruz. Hava soğuk olduğu için hindilerin bulunduğu yerde soba yakıyoruz. Hindilerin beslenmesi hakkında sürekli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personelinden fikir alıyoruz."



Zehra Elçi ise bu sayede iş sahibi olduklarını belirterek, "Bu proje bizim için çok önemli. Bu nedenle eşimle kurduğumuz çiftlikte hindilere bakıyoruz. Kadınlara verilen 30 bin lira hibe desteği çok önemli. Çünkü kadınların ayaklarının üzerinde durması gerekiyor." dedi.