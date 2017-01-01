Hilvanlı Öğrenciler Halep İçin Yardım Topladı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde ortaokul öğrencileri tarafından Halep için başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar da destek verdi.



Hilvan Bedrettin Kem İmam Hatip Ortaokulu öncülüğünde başlatılan ve 75. Yıl Ortaokulu ile devam eden Halep'teki insanlık dramı için insanı yardım kampanyasına destek büyüyor. Hilvan Bedrettin Kem İmam Hatip Ortaokula Müdürü Mehmet Şakir Seçme, Müdür Yardımcısı Ferit Öbür, görevliler ve imam hatipli öğrenciler öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına birçok kurum, okul ve halktan da destek geldi.



Suriye'nin Halep kentindeki insanlık dramına kayıtsız kalmayan öğrenciler, kampanyada birçok battaniye, elbise, yiyecek ve içeceğin yanında kayda değer miktarda para toplayarak Hayrat İnsani Yardım Derneğine teslim etti. Öğrenciler tarafından başlatılan yardım kampanyası hakkında konuşan Okul Müdürü Mehmet Şakir Seçme, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" hadisini hatırlatarak böyle bir çalışmayla insanlık görevlerini yerine getirmek istediklerini söyledi.



Müdür Yardımcısı Ferit Öbür ise, bu tür insani yardım çalışmalarının ilçede teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti. - ŞANLIURFA