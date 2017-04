Hilvan Myo'da Yerli Teknolojinin Önemi Anlatıldı

ŞANLIURFA(İHA)Harran Üniversitesinin 25. Yıl etkinlikleri kapsamında Hilvan Meslek Yüksekokulunda (MYO) bilişimde yerli ve milli teknolojinin önemi konferansı düzenlendi.



Hilvan MYO konferans salonunda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Harran Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Nacar, Elektrik-Elektronik bölüm başkanı Doç. Dr. M.Tahir Güllüoğlu ve Bilgisayar bölüm başkanı Yrd.Doç.Dr. Berkan Aydilek katıldı.



Konferansın açılışında söz alan Hilvan MYO Müdürü Prof. Dr. S. Ahmet Oymak, Yüksekokul olarak 25 yıl etkinlikleri kapsamında bugün yapacakları etkinliğin, okullarının 12. programı olduğunu söyleyerek, "Öğrencilerimizin, kendilerini her yönden geliştirebilmiş ve bilgilerini daha verimli kullanabilen gençler olması noktasında, kendi branşında başarılı olan isimleri yüksekokulumuza davet etmekteyiz" dedi.



İşini iyi yapan elemanlara bu ülkenin ihtiyacı olduğunu belirten Elektrik-Elektronik bölüm başkanı Doç. Dr. M.Tahir Güllüoğlu, "Ülke olarak dünya teknolojisiyle savaşabilecek gücümüz olmalıdır. Sıkıntılı zamanlardan geçtik. Şimdilerde ise tankımızı, helikopterimizi, silahımızı kendimiz yapar durumdayız. Bilgi teknolojisi olarak yazılımımızı kendimiz yapıyoruz. Teknolojimizi kendimizin üretmesi lazım.Teknolojiyi üretmenin yolu kalifiye elemandır. Yaptığınız işi iyi yapın, işin uzmanı olun ve gayretli olun" dedi.



Önümüzdeki yıllarda sanal gerçeklik ve yapay zeka konularının çok gündemde olacağını belirten Bilgisayar bölüm başkanı Yrd. Doç. Dr. Berkan Aydilek, "Birey olarak herkes kendi mesleğini ve vazifesini en iyi şekilde yaparsa ülkeye bir katma değer olabilecektir. Yerli üretimlerin malzemelerinin çoğu dış ülke kaynaklıdır. Yerli üretime destek verme noktasında kendimizi sorgulamalıyız" diye konuştu.



Konuşmasına, Hilvan Meslek Yüksekokulu müdürü Prof.Dr.S.Ahmet Oymak'ı, her hafta öğrencilerine yönelik böyle etkinlikler düzenlediğinden dolayı tebrik ettiğini söyleyerek başlayan Harran Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Nacar,"Patent ve buluş üretebilecek seviyelerde insan gücüne sahibiz. Bizlerin girişimci ruha ve yeni bir şeyler üretebilecek vizyona sahip olmamız gerekiyor. Önümüzde aşılamayacak bariyerler yok. Dünya küçülüyor. Kendimizi yetiştirip hazırlarsak, gelecekte donanımlı olarak dünyanın her yerinde görev yapabilecek duruma geliriz. Yılmadan, kararlılıkla, ısrarcı olarak gayretle zorlukların üstesinden gelebiliriz. Kendi alanımızda fark oluşturmaya şimdiden başlamamız lazım. Kendimize özgü farklılık oluşturabilecek bir şeyler yapmaya başlarsak, insanlığa da faydalı olmaya başlamışız demektir. Hedefinizi yüksek tutun, cesaretiniz ve özgüveniniz size kapıları açacaktır" ifadelerini kullandı.. - ŞANLIURFA