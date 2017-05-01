Hilton Çalışan Personellerinin Bayramını Karanfillerle Kutladı

Doubletree By Hilton Van Otel'i çalışanlarının "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü" kutladı.



Otel Genel Müdürü İrem Tinli Angün ve Genel Müdür Yardımcısı Yunus Yetkin otel çalışanlarına karanfil dağıtarak "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günlerini" kutladılar. Otel Genel Müdürü İrem Tinli Angün, "1 Mayıs'ın anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma çerçevesinde kutlanmasını dileyerek, başta otelimizde çalışan ekip arkadaşlarımın olmak üzere çalışan işçi, memur ve tüm emekçilerin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" dedi.



Otel Genel Müdür Yardımcısı Yunus Yetkin ise, "Haksızlıkların, eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin olmadığı, emeğin sömürülmediği bir bayram diliyorum. Tüm çalışma arkadaşlarımızın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günlerini kutluyorum" dedi. - VAN