Hilalkent'te Asfalt Yenileme Çalışmaları

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından başlatılan çalışmalar doğrultusunda; 401. Sokak, 402. Sokak ve 403. Sokaklarda yüzeyde bulunan eski asfalt freze makinaları ile alınarak yerine finiser ile sıcak asfalt serim işlemi yapıldı.

"HİLALKENT MEMNUN"

Geçtiğimiz günlerde Elazığ Belediyesi tarafından başlatılan "Yeşil Bir Gelecek Senin Ellerinde" projesi kapsamında mahallelerine çok sayıda fidan dikimi gerçekleştirildiğini ve bunun da mahalle sakinleri tarafından çok önemsendiğini belirten Hilalkent Mahalle Muhtarı Ali Dündar, yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:

"Gerek asfalt çalışmaları olsun, gerek sosyal çalışmalar olsun bizler Hilalkent Mahallesi olarak belediyenin gerçekleştirdiği çalışmalardan çok memnunuz. Belediye ekiplerinin Mahallemize gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla Elazığ Belediye Başkanı Sayın Mücahit Yanılmaz'a teşekkür ediyoruz" dedi.