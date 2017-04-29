Hikmetyar Yıllar Sonra İlk Kez Halka Hitap Etti

Afganistan'da geçen sene hükümetle barış anlaşması imzalayan silahlı muhalif gruplardan Hizb-i İslami Partisi'nin lideri Gülbeddin Hikmetyar yıllar sonra taraftarlarıyla bir araya geldi.



Ülkenin doğusundaki Lagman vilayetinin merkezi Mehtarlam şehrinde kalabalığa hitap eden Hikmetyar, Afganistan'ın güçlü bir merkezi hükümete ihtiyacının olduğunu söyledi.



Merkezi hükümetin güçlenmesi için kendisinin de herhangi bir makam beklentisi olmadan ciddi çalışma yapacağını ifade eden Hikmetyar, ülkenin tüm Afganların evi olduğunu belirtti.



Hikmetyar, Afganistan'da geçmişte yaşanan olumsuz rekabetlerin kötü sonuçlandığını anımsatarak, bundan sonra böyle olumsuzluklardan uzak durulması gerektiğini dile getirdi.



Hikmetyar, "Biz Afganistan halkının barış ve huzur içinde yaşaması için çalışmalıyız." ifadesini kullandı.



Afganistan'daki terör gruplarına silah bırakma çağrısında bulunan Hikmetyar, Taliban'ın hükümete karşı savaşmasının doğru olmadığını bildirdi.



"Bir damla bile kanın akmasını istemiyoruz"



Afganistan'da artık bir damla bile kanın akmasını istemediklerini vurgulayan Hikmetyar, hükümette yapılacak değişikliğin de halkın iradesine bırakılmasının önemli olduğunun altını çizdi.



"Artık savaş ve kimsenin yetim kalmasını istemiyoruz." diyen Hikmetyar, Afganistan halkının bunu kaldıracak gücünün kalmadığına dikkati çekti.



Yaklaşık 20 yıl sonra Afganistan'da halkın karşısına çıkan Hikmetyar, partisinin gerekli olduğuna inandığı bir dönemde silahlı mücadele içinde bulunduğunu, artık bu mücadelenin ülke yararına olmadığını gördükleri için barışı seçtiklerini söyledi.



Hikmetyar, Afgan hükümetine çağrıda bulunarak anlaşmadaki maddelerin yerine getirilmesini ve tutuklu bulunan parti üyelerinin serbest bırakılmasını istedi.



Barış anlaşması



Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile Hizb-i İslami lideri Hikmetyar arasında geçen sene barış anlaşması imzalanmıştı.



Anlaşma maddeleri arasında Gülbeddin Hikmetyar ve parti üyelerinin adlarının uluslararası kara listeden çıkarılması, Kabil'de güvenle yaşayabilmeleri için ayrı bir kışla yapılması, devlet imkanlarından yararlanmalarının sağlanması ve tutuklu parti mensuplarının serbest bırakılması yer alıyor.



Hizb-i İslami Partisi, 14 yıldır Afganistan hükümetine karşı savaşıyordu. Örgüt üyeleri birçok kez Kabil başta olmak üzere çeşitli kentlerde güvenlik güçlerini ve yabancıları hedef alan saldırılar düzenlemişti.