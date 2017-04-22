Hikmet Karaman Twitter Üzerinden Bülent Yıldırım'ı Eleştirdi

Süper Lig'de Rizespor'la Medipol Başakşehir 3-3 berabere kaldı. Maça damgasını vuran olay ise hakem Bülent Yıldırım'ın 90. dakikada Başakşehir lehine çaldığı penaltı oldu. Rizesporlu Matic Fink'in ceza sahasına giren Başakşehirli Stefano Napoleoni'ye yaptığı ufak müdahaleye penaltı çalan Bülent Yıldırım tepki topladı.

HİKMET KARAMAN, HAKEMİ AĞIR ELEŞTİRDİ

Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçın hemen ardından hakem Bülent Yıldırım'ı topa tutan Galatasaray Divan Üyesi Zaimoğlu'nun tweetini paylaştı. Zaimoğlu'nun paylaştığı tweet işte şöyle :

''Sen her zaman yaptığını yağcılığı yaptın Ey Bülent Yıldırım! Yaktın Rize'yi! Yazık!''



