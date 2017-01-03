Hikmet Karaman: "Bugün Ortadoğunun Bu Durumda Olmasının Tek Nedeni Süper Güç Devletlerdir"

Karaman'dan Türkiye'deki yabancı futbolculara teşekkür



"Eto'o, Sneijder, de Jong, Kweuke önemli figürler ve Dünyaya önemli mesajlar verdiler"



"Tüm bu terör ve olumsuzluklara rağmen 'Biz bu ülkedeyiz, burada çalışıyoruz' dediler, hepsini tebrik ediyorum"



Uğur DEMİRKIRDI-Serhan TÜRK, Antalya-DHA



Çaykur Rizespor'un tecrübeli teknik adamı Hikmet Karaman, Antalya'da devam eden ikinci yarı hazırlıklarını değerlendirdi. Karaman, ülkemizde yaşanan terör konusu hakkında önemli açıklamalarda da bulundu.



İkinci yarı hazırlıklarının iyi gittiğini belirten Karaman, transferin 2-3 gün içinde netleşmesini beklediğini belirterek; "Öncelikle transferi doğru yapmamız gerekiyor. Önceden iyi araştırıp, takıma faydalı isimleri almalıyız. İnşallah 2-3 gün içinde istediğimiz transferleri bitireceğiz. Fakat bir de gerçek var, transfer yasasından dolayı sıkıntı yaşıyoruz, tüm kulüpler yaşıyor. Çeşitli olumsuz etkenler de oluyor. Bazen oyuncu gelmek istemiyor, bazen menacer sıkıntısı, v.s ortaya isim atamıyoruz o yüzden. Herşeye rağmen çok çalışıp, tehlikeli bölge içinde yer almak istemiyoruz" şeklinde konuştu.



"SÜPER GÜÇ DEVLETLER İNŞALLAH BİR GÜN YAPTIKLARIYLA KENDİLERİ BOĞULUR"



Terörün yabancı futbolcu transferini etkileyip etkilemediğini sorduğumuz ve son günlerdeki terör olayları hakkındaki düşüncesine başvurduğumuz Hikmet Karaman'ın açıklamaları şöyle oldu:



"Maalesef dünyada gelişen olaylar, Ortadoğu'da yaşananlar bizi üzüyor. Güçlü devletler insanlık adına pozitif bir katkı yapmıyorlar, tam tersine ülkeleri ve insanları kullanarak savaşların çıkmasına neden oluyorlar. Bugün ortadoğunun bu durumda olmasının tek nedeni süper güçlerdir. Bu süper güç devletler inşallah bir gün yaptıklarıyla kendilerini boğarlar. Çünkü o kadar insan ölüyor ki, böyle bir kahpelik olur mu'Durup dururken insanlar öldürülür mü'Bu tür zihniyetleri bu hale ancak süper güçler getirebilir. Bu da ortada. Şimdi müslümanlar birbirini öldürüyor, geçmişte başka savaşlar vardı. Öyle bir oyun var ki, müslümanların birbirini öldürdüğü bir oyun var. Çok akıllı olmak lazım. Bir yandan da hayat devam ediyor. İşimizi yapmaya devam ediyoruz. Bugünler de atlatılacak elbet ama bunları yapanların yanına kar kalmasın. Dediğim gibi inşallah bir gün yaptıklarıyla kendileri boğulurlar"



VODAFONE'DEKİ YILDIZLAR MAÇI TÜRKİYE ADINA İYİ OLDU



Teröre karşı tek yürek olunarak düzenlenen yıldızlar maçına sözü getiren Hikmet Karaman, o gün o sahada yer alan tüm oyuncuları kutladı ve ülkemizde forma giyen yabancı futbolculara teşekkür etti. Karaman şu sözleri kullandı:



"Bütün yabancı oyuncuları tebrik ediyorum. Vodafone Arena'daki yıldızlar maçını gördünüz; Eto'o, Sneijder, de Jong, bunlar önemli figürler. Hepsi o gün oradaydı. Hem dünyaya mesaj verdiler, hem de Aslanlar gibi hiç bir şeyden korkmadan yaşamlarına, işlerine devam ettiklerini gösterdiler. Tüm bu olumsuzluklara rağmen; 'Biz bu ülkedeyiz, burada çalışıyoruz ve mutluyuz' dediler."