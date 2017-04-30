Hikmet Karaman: "90 Dakika İyi Oynayıp, Böyle Bir Sonuç Almak Üzücü"

Fenerbahçe deplasmanında son dakika golüyle kaybeden Rizespor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında, "Bu maç üzerine fazla söyleyecek bir şey yok" dedi.



Fenerbahçe deplasmanında son dakika golüyle kaybeden Rizespor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Uzun konuşmaya gerek olmadığını söyleyen Karaman, "Mağlubiyetten sonra fazla uzun boylu konuşacak bir şey yok. Takım olarak kapasitemizin üzerinde oynadık. 1-1'den sonra kaçırdığımız bir pozisyon var. Sadece Kweiuke'nin değil, bu pozisyonda bir futbolcumuz boşa çıksa gol olacak. 90 dakika iyi oynayıp sonrasında 10 kişi kalıp böyle bir sonuç almak son derece üzüntülü bir durum. Sarı kartı olan futbolcunun kalecinin elindeki topa kafa uzatması sonucu böyle bir durum olması normal. Fazla söylenecek bir durum yok bu kadar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL