Hikayeni Anlat Eğitim Programı, 29 Nisan Cumartesi saat 09.00- 18.00 arasında Tasarım Parkı'nda gerçekleşecek. Tam gün olarak belirlenmiş eğitim farklı eğiticilerle üç bölümde düzenlenecek. Eğitim sonunda, "Katılım Belgesi" verilecektir.



1.BÖLÜM;



Hikayenin Temelleri- Analiz(Eğitmen, Nurten Meriçer):



Amacımız bir mesaj vermek, bir konudaki görüşümüzü ifade etmek, başımızdan geçen bir olayı anlatmak, bir fikri savunmak ya da bir vizyonu aktarmak olabilir. Bu modülün amacı gerçekten ne anlatmak istediğinizi çok karmaşık fikirlerin arasında bile olsa bulup çıkarmanızı ve onu destekleyecek materyalleri ayıklamanızı sağlamaktır.



2.BÖLÜM ;



Hikayenin Temelleri-Yazım (Eğitmen, Mehtap Akdeniz):



Sözlük anlamıyla, gerçek ya da gerçeğe yakın bir olayı aktaran kısa, düz yazı şeklindeki anlatıdır hikaye. Hikayeniz ne? Nereden başlamalı? Nasılanlatmalı? soruları ile başlayıp, gerçek dünya ile kurmaca dünya arasında kısa bir yolculuk başlangıcı yapacağız. Yolculuğumuza kahramanlarımız eşlik edecek. Hikayelerin izini süreceğiz, parçalara ayırıp, tekrar birleştireceğiz.



3.BÖLÜM;



Hikayenin Temelleri-Anlatım (Eğitmen, Songül Bozacı);



Neden anlatmak isteriz? Kimler iyi anlatıcılardır? Anlatımı güçlü ve kalıcı kılan etmenler nelerdir? İmajlar ve imajların yarattığı evren içinde nasıl hareket eder, nasıl dinler, nasıl anlatırız? Anlatıcı, dinleyicinin karşısında bir dünya kurar, bu dünyayı etkileyici ve unutulmaz kılan bazı etkenler vardır ve böylece ortaya beraber yaşanılan bir serüven çıkar. Bu serüven birlikte kurgulayacağız.



Etkinliğimiz kişi başı 200 TL dir.



Etkinliğe kayıt ve katılım için tıklayınız



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Tasarım Parkı



Mekan Adresi : Yoğurtçu Park Caddesi. İhlas Sokak No: 19/A Kadıköy İstanbul



Başlangıç Saati : 29.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Hikayeni Anlat Egitim Programi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır