Hikaye Yarışmasının Ödülleri Niğde Belediyesinden

Türkiye genelinde düzenlenen 'Gençlerin Kalemiyle 15 Temmuz Ruhu' temalı hikaye yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Niğde Belediyesi tarafından verilecek. 368 eserin katıldığı yarışmada belirlenen ilk 10 eser Niğde Belediyesi tarafından kitap haline getirilecek ve Türkiye'nin dört bir yanındaki okul kütüphanelerine gönderilecek.



Ödül töreni 25 Nisan Salı günü saat 14.00'te Kültür Merkezinde yapılacak.



Niğde 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen 'Gençlerin Kalemiyle 15 Temmuz Ruhu Hikayelerde Yaşatılıyor' temalı Türkiye geneli hikaye yazma yarışmasının startı, 23 Aralık 2016 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığından alınan onay ile yurt genelinde verilmişti.



Ödüller Niğde Belediyesinden



Milletin azmiyle püskürtülen darbe girişiminin sonucu olan demokrasi zaferini kaleme alan gençleri Niğde Belediyesi de ödülle taçlandıracak. Hayallerini ve Türkiye'yi kaleme dökerek 15 Temmuz'u anlatan yarışmacılara ödülleri Niğde Belediyesi tarafından verilecek.



Belirlenen 10 eser kitap haline getirilecek



Türkiye'nin farklı okullarından yarışmaya katılan 368 eser arasından belirlenen ilk 10 eser Niğde Belediyesi tarafından kitap haline getirilecek ve gençlerin faydalanması için Türkiye'nin dört bir yanındaki okul kütüphanelerine gönderilecek.Niğde Belediyesi tarafından yarışmada dereceye giren öğrencilere verilecek ödüller şu şekilde: 1.gelen eserin sahibi öğrenciye 5000 TL, danışman öğretmene ise 1000 TL, 2. gelen eserin sahibi öğrenciye 3000 TL ve danışman öğretmenine 750 TL, 3.gelen eserin sahibi öğrenciye 2000 TL, danışman öğretmenine ise 500 TL, 4.gelen öğrenciye ise Mansiyon(Özendirme) ödülü olan 500 TL' dir.



Yarışmanın ödülleri, 25 Nisan Salı günü Kültür Merkezinde saat 14.00'te 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesinin organize ettiği ödül töreniyle ve çeşitli hediyelerle birlikte yarışmacılara takdim edilecek. - NİĞDE