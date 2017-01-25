Altyol Mekan'da gerçekleşecek olan Hikaye Üretim Atölyesi'nde çocuklar kendi hikayelerini yazacak.



"Çocuklarınız bu sömestr Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'den Kırmızı Başlıklı Kız'a, Yüzüklerin Efendisi'nden Harry Potter'a, antik Yunan ve İskandinav mitlerinden Anadolu masallarına kadar bütün hikayelerin temelini oluşturan hikaye kurgusu ile tanışacak.



Eğlenceli zihin oyunlarıyla başlayıp çocuklarımızın kendi hikayelerini yazmalariyla sonlanacak üç saatlik etkinligimizde masal dünyalarının kapıları açılacak, genç ve küçük zihinlerin derinlerindeki renkli dünyalar açığa çıkacak."



Program Detayları



Saat: 13.00-16.00



Yaş aralığı: 8-12



Kontenjan: 10 kişi



Eğitmen: Mahmut Fikirsindi (istanbulimpro'da oyuncu ve eğitmen)



Türkiye'nin pek çok şehrinde birçok kurumda eş zamanlı, kısa ve uzun form doğaçlama oyunculuk teknikleri ve evrensel hikaye kurgusu üzerine çalışmalar yürütmektedir. İstanbulimpro Sahne'de kisa ve uzun form doğaçlama gösterileri ve Kadıköy Sanat tiyatrosu adına eğitmenlik yapmasının yanısıra, proje bazlı şirket içi performans etkinliklerinde atölyeler vermektedir. Yazdığı bazı çocuk oyunları çeşitli topluluklar tarafından oynanmış olmakla beraber okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik gölge oyunları sergilemektedir. Masalseverdir, hikaye yazar. 3-6 yaş çocuklarla beraber oluşturduğu masallardan derlenen hikaye kitabı üzerine çalışmaları devam etmektedir.