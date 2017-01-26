Hijackthis ile Temizlik Vakti

HiJackThis, sisteminizdeki zararlı, istenmeyen web tarayıcısı eklentilerini temizlemekte uzmanlaşan ücretsiz bir araç.



Zararlıları ve diğer tehditleri bulabilen HiJackThis'i antivirüsünüzle yan yana kullanmanız mümkün. Kullanımı kolay olan araç, Windows Kayıt Defteri'ndeki ve sabit diskinizdeki anahtar bölgeleri tarayarak raporlar oluşturuyor. Sizi kendi web sitesine girmeye zorlayan yazılımları bulabilen araç, dilerseniz belirli programları ve URL'leri tarama dışında bırakmanıza olanak tanıyor.



Web tarayıcınız veya sisteminiz garip davranmaya başladıysa, bizce HiJackThis'e şans verin.



İndirin: HiJackThis