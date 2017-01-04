Higuain, Göbeğini Photoshop İle Yok Edince Dalga Konusu Oldu

Juventus'un Arjantinli yıldızı Gonzalo Higuain, göbekli olduğu fotoğrafta göbeğini Photoshop ile yok edip paylaşınca dalga konusu oldu.

Higuain, Göbeğini Photoshop İle Yok Edince Dalga Konusu Oldu

Napoli'den rekor bonservis bedeliyle Juventus'un yolunu tutan Arjantinli golcü Gonzalo Higuain'in göbekli halleri alay konusu olmaya devam ediyor.

FENA FAKA BASTI

Kilolu olmadığını ispat etmek için spor salonunda üstsüz bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Higuain bir kez daha taraftarların diline düştü. Fotoğrafıyla oynayan ve kendisini göbeksiz gösteren Higuain'in bu hilesi kısa sürede ortaya çıktı. Özellikle salondaki parkelerin dalgalanmış hali fotoğrafla oynandığının en büyük kanıtı oldu.

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