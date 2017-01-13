Highway Outlet'ten Kış Defilesi ve Konser

Highway Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi bu hafta sonu birbirinden ünlü isimlerin katılımıyla düzenlenecek Kış Defilesi ve Cem Belevi konseri ile renklenecek.



Bolu Dağı'nda bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri Alışveriş ve Yaşam Merkezi olan Highway Outlet, bu hafta sonu "Kış Defilesi" ve muhteşem bir konsere ev sahipliği yapacak. Pazar Günü saat 16: 00'da Merve Büyüksaraç, Sema Şimşek, Ece Begüm Yücetan, Begüm Yılmaz, Anastasia Gorel, Tsunami Valiente Bacallao, Çağla Zoralioğlu, Gizem Barlak, Ezgi Bozkurt, Hande Taşkın, Cansu Melis Karakuş, Tatiana, Ali Tank, Egemen Bibika, Serkan Sağdıç, Gökberk Çalın, Kazım Emre Aydın gibi ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşecek olan 2017 kış defilesi sonrası Cem Belevi en sevilen şarkıları ile sahne alacak. - BOLU