Highway'de Çocuklara Muhteşem Sömestr Eğlenceleri Hazırlandı

Bolu Dağı'nda bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet Alışveriş Merkezi'nde sömestr tatili karnaval havasında geçecek. Karnesini getiren öğrencilere ücretsiz hediyeler ve eğlenceler hazırlandı.



Highway Outlet Alışveriş Merkezi sömestre tatilinde çocukları masalların renkli ve büyülü dünyasında ağırlamaya hazırlanıyor. 20 Ocak ve 6 Şubat tarihleri arasında karnesini getirerek danışma bankosuna gelen bütün çocuklar birbirinden güzel ücretsiz hediyeler ile karne sevincini ikiye katlayarak alışveriş merkezinde çocuk olmanın ayrıcalığını yaşayacak.



Pamuk prenses ve yedi cüceler, karga ile tilki, gepetto ve pinokyonun renkli masal evleri kurularak çocukların masalların içine dahil olacağı masal evlerinde birbirinden yaratıcı aktiviteler düzenlenecek. Ayrıca el becerilerini geliştiren eğlenceli atölyeler ve sahne etkinliklerinin yanı sıra masal kahramanı olup masalların içinde yepyeni büyülü bir dünyaya adım atacakları ücretsiz etkinlikleriyle çocuklar karne heyecanlarını doyasıya yaşayacaklar. - BOLU