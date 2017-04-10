Highway Avm'de Dev Türk Bayrakları Görenleri Büyüledi

Bolu Dağı TEM otoyolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol tesisi olan Highway Outlet Alışveriş Merkezi'ne dikilen 14 dev Türk bayrağı görenleri büyüledi.



Highway Outlet Alışveriş Merkezi'nin hem TEM Otoyolu hem de D-100 karayolu girişindeki otoparkları dev Türk bayraklarıyla donatıldı. 14 adet dev Türk bayrağı özellikle gece muhteşem görüntüsüyle alışveriş merkezine gelenleri ve TEM otoyolundan geçen sürücüleri büyülüyor. - BOLU