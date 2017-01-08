Hidroterapi Nedir?

İstanbul Medikal Termal Hidroterapisti Yasin Çelik, hidroterapiyi Wise TV'ye anlattı.



Hidroterapinin kelime anlamı itibariyle suyla tedavi demek olduğunu söyleyen Çelik,"Suyun fiziksel özellikleri var, hidrostatik basıncı, kaldırma kuvveti, sıcaklığı var. Bunları kullanarak hastaları tedavi ediyoruz. İnsan suyun içine girdiğinde vücut ağırlığının %90'ı eklemlere yük olmuyor. Dolayısıyla egzersizleri yapmak çok daha kolaylaşıyor. Suyun içinde hareket etmek çok daha kolay dışarıdaki bir ortama göre. Tedavi planlarını doktorlarımız belirliyor. Hangi egzersizlerin hangi sıklıkta ne kadar uygulanacağı konusunda bize bildirimde bulunuyorlar. Bizde bu egzersizleri uyguluyoruz. Birebir yaptığımız egzersizler var. Tabi hastanın tipine, yaşına göre değişen şeyler bunlar. Bireysel olarak planlanan özel kürler. Çok geniş bir alan bu. Nörolojik hastalar, ortopedik hastalar, bel fıtığı, boyun fıtığı, fibromiyelji, yumuşak doku hastalıkları, romatizmal problemler.. Hepsini tedavi ediyoruz. Sadece kalp ve dolaşım sistemi problemi olan hastalar için bir parantez açmak gerekiyor. Böyle bir durum olduğunda doktorumuz gerekli önlemleri alıyor, bu önlemler dahilinde uyguluyoruz tedavimizi" dedi.