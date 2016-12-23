Hidrojen Enerjili Honda, Hazır!

Honda ilk hidrojen enerjili Clarity yakıt hücresi araçlarını (FCV) ABD'deki evi olan Torrance, Kaliforniya'daki satıcılarına ulaştırmış durumda. Onaylanmış alıcılar, bu araçları 2.868 dolar peşin ödeme ve üç yıl boyunca ayda 369 dolar karşılığında kiralayabiliyorlar ve bu fiyat, yılda 32.000 kilometre ve 15.000 dolara kadar hidrojen yakıtını içermekte.



Clarity'nin normal EV'lere göre avantajı ise, yaklaşık olarak 10 dakikada yakıtı tamamen doldurabiliyor ve bununla 590 kilometre ilerleyebiliyorsunuz. Buna karşılık Tesla Model S P100D en iyi senaryoda yüzde 80 şarj olmak için 40 dakika harcıyor ve sadece 500 kilometre ilerleyebiliyor. Clarity'nin 174 beygir gücü motoru da normal FCV'lerin performansına sahipken emisyonunu içermiyor. Kısacası Honda, tasarruf alanında büyük bir yol kat etmiş gibi görünüyor.



Bu arada aracın toplamda 16.152 dolar civarı bir fiyata sahip olduğu ve bunun bedava yakıtın çok üstünde olmadığını fark etmiş olabilirsiniz. Honda, Clarity'yi kar amacı ile sunmuyor ve otomobil üreticisi, bu aracın gerçek dünyada ne kadar işe yarayacağını görmeyi hedefliyor. Bu arada, kullanıcısında da büyük bir tasarruf imkanı sunuyor.



Şu anda araç, ABD'de sadece Kaliforniya'da bulunmakta çünkü ülkede en geniş hidrojen dolum istasyonu ağına sahip olan bölge orası...