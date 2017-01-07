Hıdıroğlu Ekonomik Durgunluk Yaşanıyor

Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, dünyanın ekonomi ve güvenlik noktasında zor bir dönemden geçtiğini ve ülkede arzu edilmeyen ekonomik durgunluğun olduğunu söyledi.



Beyhan Hıdıroğlu, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte özel bir otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda yapılacak olan projeleri açıklayan Beyhan Hıdıroğlu, oda olarak Gaziantep'i hak ettiği noktaya çıkartacaklarını kaydetti. Dünyanın ekonomi ve güvenlik noktasında zor bir dönemden geçtiğini belirten Başkan Hıdıroğlu, Türkiye'de de arzu edilmeyen ekonomik durgunluğun var olduğunu söyledi. Ülkenin içerisinde bulunduğu sürecin huzur ortamına kavuşacağını ifade eden Hıdıroğlu, şunları dedi:



"Huzur ortamı için ihtiyacımız olan şey; Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bir olmak, birlik olmak, kutuplaşmamak, kucaklaşmaktır. Bu süreçte her birey üzerine düşen görevi bu ruh ile yerine getirmek zorunda. Son dönemde Gaziantep ismi de ne yazık ki olumsuz bazı haberlerle birlikte anıldı. Bu durum, hepimizin omuzlarına maddi manevi büyük sorumluluklar yüklüyor. Çünkü öyle kritik bir noktada ki Gaziantep, buradan yansıyan fotoğrafın Türkiye'nin imajı olduğunu aklımızdan çıkarmayalım."