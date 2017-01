Hidayet Türkoğlu'ndan Yardım Etkinliğine Destek

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneğince düzenlenen yardım etkinliğine destek verdi.



Türkoğlu, Ataşehir'de bir otelde düzenlenen programda, başta eşi Banu Türkoğlu ile organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.



Bir amaç için bir araya gelinmesinin kendisini mutlu ettiğini belirten Türkoğlu, "Amaç, ellerin uzanabildiği kadar yardıma muhtaç herkese bir şekilde yardımcı olabilmek. Bu süreçte gerek eşime, gerekse diğer arkadaşlarıyla bu etkinliğe gönülden destek veren herkese ne kadar teşekkür etsem azdır. Onların sayesinde birçok vatandaşımıza ulaşılacağını düşünüyorum. Şimdiden bu yolda biz de yardımcı olabildiğimiz kadar yardımcı olacağız. Sonunda iyi şeylere vesile olsun." diye konuştu.



"Umuyorum dokunduğumuz her insana bir umut olabiliriz"



Banu Türkoğlu da toplayacakları bağışları hem Türkiye'de hem de dünyanın çeşitli bölgelerinde yardıma muhtaç çocuklar başta olmak üzere, tüm bireylere ulaştırabilmeyi amaçladıklarını söyledi.



Bu anlamda gönüllerinden geçen tüm amaç ve dilekleri gerçekleştirebilmeyi istediklerini dile getiren Türkoğlu, "Bizi destekleyen ve yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu dünyada hep birlikte yaşıyoruz ve benzer duyarlılıklarla, etrafımızda olup bitenlere kayıtsız kalamıyoruz. Komşumuz açken bizim tok yatmamızın doğru olmadığı anlayışıyla büyüdük. Her birimiz ihtiyaç sahibi birine elimizi uzatsak, bu dünya daha mutlu insanların, mutlu çocukların dünyası olur. Umuyorum dokunduğumuz her insana bir umut olabiliriz." ifadelerini kullandı.



Türkoğlu, ilk etkinliklerine beklentilerinin üzerinde bir katılım olduğunu ifade etti.



Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Özkan ise 2014'te ilk adımları atılan platformun dernek haline geldiğini anlatarak, yılda yaklaşık 10 bin çocuğa ulaşabildiklerini söyledi.



Yardım çalışmalarına köy okullarıyla başladıklarını, ardından down sendromlu ve otizmli çocuklara destek olmaya çalıştıklarını belirten Özkan, "Bu halka, insanların duyarlı davranışlarıyla daha da büyümeye başladı. Bugün de büyük bir organizasyon var. Diliyor ve umuyoruz ki insanların bize güveniyle beraber daha çok kitleye ulaşıp daha çok hizmet edip daha çok tebessüm oluşturacağız. İnşallah da bu yolda mahcup olmayız." diye konuştu.



Etkinliğe, modacı Gülsüm Elkhatroushi ve Pınar Elkhatroushi ile çok sayıda davetli katıldı.